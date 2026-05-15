È stato trovato il corpo della soldata statunitense scomparsa con un collega in Marocco durante un’esercitazione

È stato trovato il corpo di Mariyah Symone Collington, la soldata statunitense dispersa in mare in insieme a un collega in Marocco il 2 maggio durante un’esercitazione. Il corpo dell’altro soldato era stato trovato lunedì. I due stavano partecipando all’African Lion, un’esercitazione militare congiunta che si svolge ogni anno in Marocco, Ghana, Senegal e Tunisia, e che coinvolge migliaia di soldati dagli Stati Uniti e dai paesi europei e africani.

Collington aveva 19 anni ed era originaria di Taveres, in Florida. Il suo corpo è stato trovato in una grotta sulla costa. Secondo un report dell’esercito lei e l’altro soldato erano parte di un gruppo che aveva fatto un’escursione per vedere il tramonto dalla scogliera di Cap Draa, nella zona in cui si stavano tenendo le esercitazioni e vicino alla città di Tan-Tan, nella parte meridionale del Marocco.