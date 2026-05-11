È stato trovato morto uno dei due soldati statunitensi scomparsi durante un’esercitazione in Marocco

L’esercito degli Stati Uniti ha detto di aver trovato e recuperato il corpo di uno dei due soldati statunitensi dispersi da sabato 2 maggio in Marocco, dove stavano partecipando all’African Lion, un’esercitazione militare congiunta che si svolge ogni anno in Marocco, Ghana, Senegal e Tunisia, e che coinvolge migliaia di soldati statunitensi, europei e africani. Si chiamava Kendrick Lamont Key Jr., era un tenente di 27 anni ed era originario di Richmond, in Virginia. Il corpo è stato trovato da un gruppo di soldati marocchini, che lo hanno visto in mare, molto vicino alla costa, a circa 1,6 chilometri dalla scogliera dove i due soldati erano scomparsi.

Secondo un report dell’esercito i due soldati erano parte di un gruppo che aveva fatto un’escursione per vedere il tramonto dalla scogliera di Cap Draa, nella zona in cui si stavano tenendo le esercitazioni e vicino alla città di Tan-Tan, nella parte meridionale del Marocco. Durante l’escursione un soldato che non sapeva nuotare è caduto in mare e un altro soldato si è tuffato per soccorrerlo, senza però riuscire né a salvarlo né a tornare. Altri soldati hanno provato a soccorrerli, ma senza riuscirci. Non è noto quale dei due fosse Lamont Key Jr. L’altro soldato non è stato trovato e le operazioni di ricerca sono ancora in corso.