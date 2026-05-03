Due soldati statunitensi risultano dispersi in Marocco

L’AFRICOM, il comando militare per le operazioni USA nel continente africano, ha detto che due militari statunitensi risultano dispersi in Marocco da sabato. Stavano partecipando all’African Lion, un’esercitazione militare congiunta che si svolge ogni anno in Marocco, Ghana, Senegal e Tunisia, e che coinvolge migliaia di soldati statunitensi, europei e africani. Un funzionario dell’AFRICOM sentito dalla BBC ha detto che i soldati non sono stati rapiti, e che non si tratta di un attacco terroristico. Le operazioni di ricerca sono in corso. L’operazione African Lion è iniziata il 27 aprile, e durerà fino all’8 maggio.