La semifinale fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta per pioggia e rinviata a sabato

La semifinale fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia, è stata sospesa per pioggia e ricomincerà domani, sabato. La partita è stata interrotta al terzo e decisivo set, sul punteggio di 4-2 per Sinner, che aveva vinto il primo set e perso il secondo. Intorno alle 21.40, dopo oltre due ore di gioco, ha cominciato a piovere molto forte, causando prima una interruzione, poi il rinvio.

Si stava giocando il settimo game e Medvedev era a un punto dal 4-3: domani si ripartirà da quel punteggio, probabilmente intorno alle 15 (non c’è ancora la comunicazione ufficiale dell’orario). Il tennista italiano, numero 1 al mondo, aveva vinto piuttosto agevolmente il primo set, col punteggio di 6-2, ma nel secondo il russo Medvedev era riuscito a metterlo in difficoltà, vincendo 7-5. Sinner aveva mostrato segni di grande stanchezza fisica, ma poi si era ripreso nel terzo set, in cui era andato in vantaggio di un break (aveva cioè vinto un game nel turno di servizio dell’avversario). Il vincente di questa partita domenica giocherà la finale contro il norvegese Casper Ruud, che nel pomeriggio aveva battuto l’italiano Luciano Darderi.

Sinner non ha mai vinto gli Internazionali (lo scorso anno perse in finale contro Carlos Alcaraz). Dovesse riuscirci, diventerebbe il secondo tennista di sempre dopo Novak Djokovic a vincere tutti e 9 i tornei della categoria Masters 1000, i più prestigiosi dopo gli Slam.