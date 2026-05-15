Luciano Darderi ha perso la semifinale degli Internazionali di tennis contro Casper Ruud
Il tennista italiano Luciano Darderi ha perso contro il norvegese Casper Ruud la semifinale degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. Darderi è stato battuto in due set con il punteggio di 6-1, 6-1, al termine di una partita in cui Ruud è stato ampiamente superiore, anche per qualche problema fisico del tennista italiano. La partita è stata interrotta per la pioggia sul 4-1 del primo set, ed è ripresa solo due ore dopo.
Non ci sarà quindi una finale tutta italiana a Roma, cosa peraltro mai accaduta nella cosiddetta era Open, quella che comincia nel 1968, quando il tennis dilettantistico e quello professionistico vennero unificati. Stasera Jannik Sinner, il tennista numero 1 al mondo, giocherà l’altra semifinale contro il russo Daniil Medvedev. La partita è cominciata alle 19.20.
Darderi ha comunque giocato a Roma il miglior torneo della sua carriera. Prima d’ora non era mai arrivato nemmeno ai quarti di finale in un torneo Masters 1000, i più prestigiosi dopo i quattro del Grande Slam. Ha 24 anni e ha iniziato gli Internazionali al 20esimo posto della classifica mondiale, ma dopo questo torneo salirà alcune posizioni.
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