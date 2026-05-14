Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di tennis

Il tennista numero 1 al mondo Jannik Sinner ha battuto il russo Andrey Rublev 6-2, 6-4 nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, qualificandosi per la semifinale del torneo. Sinner, che ha iniziato il torneo da grande favorito, sta continuando a procedere senza intoppi: non ha ancora perso un set, e li ha vinti tutti in modo piuttosto netto, concedendo al massimo 4 game in un set. Anche contro Rublev, numero 14 al mondo, non ha avuto grossi problemi a imporre il suo gioco, a parte un momento di leggero calo nel secondo set.

In semifinale Sinner affronterà il vincente della partita tra Martín Landaluce e Daniil Medvedev, in programma giovedì alle 19. Nell’altra semifinale ci sarà un altro italiano, Luciano Darderi, che giocherà contro Casper Ruud. Potrebbe quindi esserci una finale tra due tennisti italiani, cosa mai accaduta nella cosiddetta era Open, quella che comincia nel 1968, quando il tennis dilettantistico e quello professionistico vennero unificati.

Sinner non ha mai vinto gli Internazionali (lo scorso anno, al rientro dalla squalifica, perse in finale contro Carlos Alcaraz). Dovesse riuscirci, diventerebbe il secondo tennista di sempre dopo Novak Djokovic a vincere tutti e 9 i tornei della categoria Masters 1000, i più prestigiosi dopo gli Slam.

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