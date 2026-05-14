La prefettura di Roma ha deciso che il derby di Serie A tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12. La scelta sulla data e sull’orario della partita è stata una questione delicata: inizialmente era prevista alle 15 di domenica, ma era stata spostata per evitare l’orario fosse troppo vicino alla finale maschile degli Internazionali di tennis, che si tengono a Roma, e che la prefettura ha confermato per domenica alle 17.

Alla finale degli Internazionali parteciperanno circa 12mila spettatori, al derby oltre 50mila persone. Dal momento che la finale maschile degli Internazionali è a poche centinaia di metri dallo Stadio Olimpico, dove si giocherà il derby, e che era fissata da un anno, si è deciso di spostare l’orario del secondo. Nei giorni scorsi la Lega Serie A, la prefettura di Roma e la Federazione tennistica italiana avevano discusso varie opzioni senza riuscire a mettersi d’accordo.

Dall’orario della partita tra Roma e Lazio dipendeva anche l’orario di altre quattro partite di Serie A, perché la Roma, come altre quattro squadre (Napoli, Juventus, Milan e Como), ha l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro, per qualificarsi alla prossima Champions League. Il regolamento del campionato prevede che le squadre che stanno competendo per lo stesso obiettivo giochino in contemporanea. Anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma si giocheranno quindi domenica alle 12.