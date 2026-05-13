Il Paris Saint-Germain ha vinto il campionato francese di calcio per il quinto anno consecutivo

Mercoledì sera il Paris Saint-Germain ha vinto la Ligue 1, il campionato francese di calcio, dopo aver vinto 2 a 0 contro il Lens, la squadra seconda classificata. È il quattordicesimo titolo nazionale per il PSG, il quinto consecutivo e il dodicesimo negli ultimi quattordici anni. Rispetto all’anno scorso però, quando vinse con grande distacco rispetto alla seconda in classifica, quest’anno ha solo 9 punti in più del Lens, la squadra della piccola, omonima città della Francia del Nord che in questo campionato ha avuto un successo inaspettato.

Il Paris Saint-Germain è la squadra più ricca del campionato francese e una delle più ricche del calcio mondiale. È allenata dallo spagnolo Luis Enrique e ci giocano tra gli altri il portiere della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma e l’ex attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. Il 30 maggio si giocherà contro l’Arsenal la finale della Champions League, il torneo di calcio per club più importante in Europa, che lo scorso anno ha vinto battendo 5-0 in finale l’Inter.