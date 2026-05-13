Conan O’Brien presenterà la cerimonia degli Oscar per il terzo anno consecutivo
L’ente che organizza la cerimonia dei premi Oscar, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha annunciato che il presentatore della prossima edizione sarà ancora Conan O’Brien, per il terzo anno consecutivo. La prossima sarà la 99esima edizione degli Oscar, e si terrà il 14 marzo del 2027 al Dolby Theatre a Hollywood, Los Angeles, dove si svolge da più di vent’anni: dal 2029 si sposterà al Peacock Theater, che ha una capienza maggiore, e si trova in un altro quartiere della città.