Dal 2029 la cerimonia degli Oscar non si terrà più a Hollywood, ma in un altro quartiere di Los Angeles

Dall’edizione del 2029 la cerimonia di premiazione degli Oscar non si terrà più a Hollywood ma in un altro quartiere di Los Angeles. Gli Oscar sono i premi più importanti del cinema statunitense e mondiale, e Hollywood è il luogo più rappresentativo dell’industria cinematografica negli Stati Uniti. La cerimonia si sposterà dal Dolby Theater, dove si tiene da più di vent’anni, al Peacock Theater, che ha una capienza fra i 500 e i 1.000 posti più alta.

Lo spostamento fa parte di un accordo annunciato giovedì fra l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (l’ente che organizza gli Oscar) e AEG, un’azienda che si occupa di spazi per eventi sportivi e di intrattenimento. AEG gestisce anche L.A. Live, il complesso in cui si trova il Peacock Theater. Inoltre dal 2029 la cerimonia verrà trasmessa su YouTube.

Non è la prima volta che i premi Oscar vengono spostati fuori da Hollywood. La prima edizione si tenne nel 1929 molto vicino all’attuale Dolby Theater, ma già nel 1931 furono spostati in un hotel del centro di Los Angeles. A partire dal 1969 iniziarono a tenersi in un altro teatro della città, e non ritornarono a Hollywood se non nel 2002, quando vennero spostati al Dolby Theater (al tempo noto come Kodak Theater).