Una sindaca in California si è dimessa dopo avere ammesso di avere lavorato di nascosto per il governo cinese

Eileen Wang, la sindaca di Arcadia, una piccola città nell’area di Los Angeles in California, si è dimessa lunedì, dopo che il governo statunitense l’ha accusata di avere lavorato di nascosto per il governo cinese.

Wang ha riconosciuto di avere lavorato per funzionari del governo cinese dalla fine del 2020 al 2022, quando non era ancora sindaca. In quel periodo Wang, insieme al suo ex compagno Yaoning “Mike” Sun, aveva gestito un sito chiamato U.S. News Center, che si rivolgeva alla comunità cinese negli Stati Uniti e ripubblicava contenuti di propaganda della Cina.

La legge statunitense prevede che chi lavora per un governo straniero debba dichiararlo al governo e registrarsi come tale al dipartimento di Giustizia. Chi non lo fa commette un crimine che viene punito con una multa e il carcere per un periodo che può arrivare a 10 anni. Nel 2025 Sun era stato condannato a 4 anni di prigione per lo stesso motivo.

Wang era stata eletta nel consiglio cittadino di Arcadia nel novembre del 2022. Il consiglio è un organo di governo formato da cinque persone, tra le quali il sindaco viene poi nominato a rotazione. Era diventata sindaca a dicembre 2022.