Un gruppo di investitori rappresentato dal calciatore Sergio Ramos comprerà il Siviglia
La holding Five Eleven Capital, rappresentata dal calciatore spagnolo Sergio Ramos, ha trovato l’accordo per comprare l’80 per cento delle azioni totali del Siviglia e diventarne così l’azionista di maggioranza. Il Siviglia è un’importante squadra di Liga, la prima divisione spagnola. Negli ultimi anni, però, ha avuto grossi problemi finanziari e ha perso più di 150 milioni di euro. Quest’anno rischia pure di retrocedere in seconda divisione: mancano tre giornate alla fine ed è a soli tre punti dal terzultimo posto, cioè dalla cosiddetta “zona retrocessione”.
Five Eleven Capital acquisterà il Siviglia a prescindere da come finirà questo campionato, e Ramos assumerà un ruolo centrale nella gestione e nelle scelte sportive del club. Non è il principale investitore coinvolto, ma è comunque il volto principale dell’intera operazione, essendo un ex calciatore del Siviglia. Lì si fece notare tra il 2003 e il 2005, prima di giocare per 16 anni nel Real Madrid e per altri 2 nel Paris Saint-Germain, durante i quali vinse un po’ di tutto. Tornò al Siviglia per la stagione 2023-2024, per poi andare a giocare in Messico, nel Monterrey. Ramos ha pure vinto un Mondiale e due Europei con la nazionale spagnola. Al momento è senza squadra, ma non ha ancora annunciato ufficialmente il ritiro.