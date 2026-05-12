Almeno 9 persone sono state uccise in un attentato nel nord ovest del Pakistan

Almeno 9 persone sono state uccise dall’esplosione di una bomba in un mercato nel distretto di Lakki Marwat, nel nord ovest del Pakistan e non lontano dal confine con l’Afghanistan. Decine di altre persone sono state ferite.

È il secondo attacco nella regione in pochi giorni. Sabato un gruppo di persone aveva fatto esplodere un’autobomba contro un posto di polizia nel distretto di Bannu, sempre nel nord ovest del paese, poi aveva sparato contro i poliziotti che erano intervenuti. In tutto aveva ucciso 15 poliziotti.

Il governo del Pakistan ha accusato il gruppo terroristico TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan), affiliato ai talebani afghani, di essere responsabile degli attacchi. Un piccolo gruppo terroristico collegato al TTP, l’Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, aveva rivendicato l’attacco di sabato. A febbraio il Pakistan aveva anche fatto alcuni attacchi contro l’Afghanistan, per ritorsione contro le attività del TTP. I talebani hanno negato di sostenere il TTP.