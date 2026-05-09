Almeno tre poliziotti sono stati uccisi in un attacco nel nord ovest del Pakistan

Almeno tre poliziotti sono rimasti uccisi in un attacco nel distretto di Bannu, nel nord-ovest del Pakistan. Secondo la polizia pakistana un gruppo di persone ha fatto esplodere un’autobomba vicino a un posto di polizia, prima di iniziare uno scontro a fuoco con i poliziotti intervenuti per prestare soccorso.

Non ci sono ancora conferme su chi possa avere organizzato l’attentato. In passato comunque nella regione ci sono stati attacchi simili da parte del gruppo terroristico TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan), affiliato con i talebani afghani. A febbraio il Pakistan aveva anche fatto diversi attacchi contro l’Afghanistan, accusandolo di sostenere le attività del TTP.

– Leggi anche: La minaccia dei talebani in Pakistan