Martedì 12 maggio
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Sono soprattutto donne, spesso si fanno arrestare apposta dopo piccoli furti: perché sono povere, ma anche perché sono sole e preferiscono la prigione
La scorsa settimana una donna è stata trovata morta dentro uno di questi serpenti sull'isola di Sulawesi, in Indonesia: è un processo abbastanza sorprendente
L'abitudine di consumare tre pasti al giorno è relativamente moderna, favorita da ragioni storiche ed evolutive, ma esistono approcci che propongono schemi alimentari alternativi