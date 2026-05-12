Il consiglio di amministrazione di eBay ha rifiutato l’offerta di acquisto di GameStop

Il consiglio di amministrazione del sito di e-commerce eBay ha rifiutato la proposta di acquisto della società, che nei giorni scorsi era stata presentata dalla nota catena di negozi di videogiochi GameStop. Il presidente del consiglio di amministrazione di eBay Paul Pressler ha detto che l’offerta di GameStop è stata giudicata «né plausibile né attraente».

GameStop aveva offerto 56 miliardi di dollari per comprare eBay. Era una proposta molto ambiziosa, perché eBay ha un valore di mercato che supera di circa quattro volte quello di GameStop, e per completare l’acquisto GameStop dovrebbe indebitarsi per una cifra molto superiore al suo valore di mercato (11,9 miliardi di dollari). Ryan Cohen, amministratore delegato di GameStop, aveva detto che in caso di rifiuto da parte del consiglio di amministrazione di eBay si sarebbe rivolto direttamente agli azionisti con un’offerta di acquisto “ostile”, fatta cioè senza il consenso del consiglio.