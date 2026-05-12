Il derby Roma-Lazio è stato posticipato a lunedì 18 maggio, alle 20:45

La prefettura di Roma ha deciso di posticipare di un giorno la partita di calcio della Serie A maschile tra Roma e Lazio: si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45, invece che domenica 17 maggio alle 12:30. È una scelta dettata dalla necessità di gestire meglio l’ordine pubblico e la mobilità urbana, dato che nel pomeriggio di domenica a Roma ci sarà la finale maschile degli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis che si gioca in una zona vicina allo stadio Olimpico.

Originariamente il derby era stato fissato alle 12:30, e non alle 15 come accade di solito, proprio per evitare che i due eventi si svolgessero in contemporanea, così da agevolare l’afflusso dei tifosi. L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri si era molto lamentato dell’orario, dicendo che in caso di una giornata calda giocatori e spettatori ne avrebbero risentito negativamente. Lunedì l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, aveva tuttavia confermato che il derby si sarebbe disputato domenica alle 12:30.

A questo punto ci si attende che vengano spostate da domenica alle 12:30 a lunedì alle 20:45 anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma: la Seria A prevede infatti l’obbligo di far giocare in contemporanea le squadre in competizione per gli stessi obiettivi, in questo caso la qualificazione alla prossima Champions League, a cui accedono le prime quattro classificate.