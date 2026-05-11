Ad agosto alcuni lavori programmati allungheranno i tempi di percorrenza dei treni sulle linee dell’alta velocità

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che alcuni lavori programmati per il prossimo agosto sulle linee dell’alta velocità tra Nord e Centro Italia incideranno sui tempi di percorrenza dei treni, in settimane in cui molte persone saranno in viaggio per le vacanze estive. Nei punti interessati dai lavori i treni non potranno passare e dovranno deviare per la linea tradizionale: andranno più piano, e quindi ci vorrà di più per arrivare a destinazione. Non è l’unico inconveniente, perché più treni sulla linea normale rischiano di ingolfare anche la circolazione di quelli non ad alta velocità, con conseguenze su tutto il traffico ferroviario.

I cantieri più rilevanti sono tre. Alcuni interessano la linea tra Milano e Bologna, che sarà interrotta da lavori dal 10 al 17 agosto tra Piacenza Est e Melegnano, con un allungamento dei tempi di percorrenza di 60 minuti. Più lunghi invece saranno quelli sulla linea tra Firenze e Roma, che dal 10 al 28 agosto riguarderanno il tratto tra Chiusi Sud e Orvieto Nord e che comporteranno circa 30 minuti aggiuntivi per arrivare a destinazione. Infine dal 2 al 16 agosto la tratta tra Milano e Venezia sarà interrotta tra Verona e Vicenza, con un allungamento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

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