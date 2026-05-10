Il presidente della Siria ha sostituito vari ministri e amministratori locali: è il primo rimpasto di governo dalla caduta del regime di Assad

C’è stato un ampio rimpasto nel governo della Siria guidato dal presidente Ahmed al Sharaa, diventato leader del paese dopo aver rovesciato il dittatore Bashar al Assad alla fine del 2024. È il primo cambio al governo da quando si è insediato. Al Sharaa ha annunciato anche cambiamenti negli incarichi di alcuni amministratori locali.

Sono stati rimpiazzati: il ministro dell’Informazione, che ha cambiato incarico ed è diventato ministro degli Esteri; il ministro dell’Agricoltura; i governatori delle province di Homs, al Quneitra e Deir Ezzor. È stato anche sostituito il segretario generale alla presidenza, una specie di capo di gabinetto, che finora era stato uno dei fratelli di al Sharaa: questo aveva provocato accuse di nepotismo.

Non sono state fornite ragioni ufficiali del rimpasto ma negli ultimi mesi il governo di al Sharaa è stato accusato di inefficienza e cattiva gestione economica, tra le altre cose. La decisione di cambiare ministri e amministratori potrebbe essere un modo di rispondere alle accuse.