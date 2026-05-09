Weekly Beasts

Tra le fotografie di animali di questa settimana si fa notare quella di un’anatra e dei suoi sei anatroccoli che vengono scortati da un soldato. Stavano per iniziare le celebrazioni per il terzo anniversario dell’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, con tanto di colpi di cannone; per evitare che rimanessero nell’area di tiro, in mezzo al frastuono, sono state guidate da un membro della King’s Troop Royal Horse Artillery — l’unità cerimoniale dell’esercito britannico — in una zona più sicura. Ci sono anche una femmina di rospo che trasporta due maschi sul dorso, un gruppo di cani in barca con un monaco buddista e due cavalli al pascolo vicino all’area designata per un futuro data center di Amazon, a Santiago del Cile.