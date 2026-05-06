Apple pagherà 250 milioni di dollari per chiudere alcune cause per aver sovrastimato l’efficacia dei suoi prodotti AI
Apple ha fatto un accordo secondo cui pagherà 250 milioni di dollari, circa 212 milioni di euro, per chiudere una serie di class action – ovvero una causa legale fatta da un gruppo di persone riguardo lo stesso motivo – in cui era accusata di aver sovrastimato l’efficacia del suo sistema di intelligenza artificiale (AI) Apple Intelligence, ingannando quindi i clienti sui servizi AI presenti sui propri telefoni anche tramite alcune pubblicità.
A giugno del 2024 Apple aveva annunciato Apple Intelligence, tra le cui funzioni c’era la possibilità di riassumere le notifiche e di fornire assistenza nella scrittura di email e messaggi: tuttavia queste funzioni non erano presenti negli iPhone messi in vendita in quel periodo. Furono introdotte solo dopo alcuni mesi, ma vennero presto disattivate perché non funzionavano correttamente.
I clienti che hanno comprato un iPhone 16 e alcuni modelli di iPhone 15 negli Stati Uniti tra il giugno del 2024 e il marzo del 2025 potranno ricevere un rimborso fino a 95 dollari per ogni acquisto. L’accordo mostra le difficoltà di Apple con i prodotti basati sulle AI: l’azienda infatti non è stata in grado di costruire un proprio modello AI sufficientemente efficace, come fatto per esempio da Google con Gemini, e a gennaio di quest’anno ha annunciato che userà Google Gemini per i suoi prodotti AI.