Sulla maggior parte dei giornali l’apertura è dedicata alla ripresa dei combattimenti nel golfo Persico, con l’iniziativa degli Stati Uniti per far riprendere il traffico navale nello stretto di Hormuz e i nuovi lanci di missili e droni da parte dell’Iran verso gli Emirati Arabi Uniti. Qualche giornale titola anche sui tentativi di riprendere rapporti meno tesi fra Italia e Stati Uniti dopo i contrasti dell’ultimo periodo e sull’incontro in programma venerdì a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario di Stato statunitense Rubio, Avvenire si occupa delle azioni militari israeliane in Libano, il Fatto riprende la sua campagna contro le iniziative legislative del ministro della Giustizia Nordio, e Libero titola sulle scuse del giornalista televisivo Ranucci a Nordio per le sue dichiarazioni sulla vicenda della grazia a Minetti.