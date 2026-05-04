In Colombia la pilota di un “monster truck” ha perso il controllo del mezzo e travolto decine di persone, uccidendone tre

Domenica pomeriggio a Popayán, una città nel sud della Colombia, l’autista di un “monster truck” è finita contro il pubblico durante uno spettacolo, investendo una quarantina di persone e provocando la morte di tre di loro. I “monster truck” sono veicoli dotati di ruote molto grosse, e sono ben più pesanti delle automobili normali: durante le esibizioni vengono usati per fare salti e varie evoluzioni, anche su rampe. Alcuni video condivisi online mostrano il veicolo che supera un ostacolo, fa una curva per cambiare direzione e poi procede verso una parte del pubblico, investendo diverse persone. Il mezzo poi si ferma solo dopo aver colpito un palo della luce.

Secondo la polizia locale l’incidente sarebbe stato causato dal malfunzionamento di un freno. L’autista è a sua volta ferita ma in condizioni stabili: ha 53 anni ed è una delle rare donne a guidare monster truck in America Latina.