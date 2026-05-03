La maggior parte delle prime pagine di oggi è dedicata alla morte dell’ex pilota e atleta paralimpico Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. I giornali si soffermano anche sulla minaccia di aumento dei dazi sulle auto europee di Trump. Le altre notizie sono le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario per la morte di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, e la proroga della riduzione delle accise sulla benzina.