La finale della Champions League femminile di calcio sarà tra Barcellona e Lione

Il Barcellona ha battuto per 4-2 il Bayern Monaco e ha raggiunto per la sesta volta consecutiva la finale della Champions League femminile di calcio. Il Barcellona partiva favorito, ma giocava contro un’avversaria forte e reduce da un periodo di grande forma: la scorsa settimana il Bayern Monaco aveva vinto il campionato tedesco con quattro giornate di anticipo. L’altra finalista è il Lione, che sabato aveva battuto l’Arsenal, squadra campione in carica, per 3 a 1.

La finale si giocherà il 23 maggio all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Lione e Barcellona hanno già giocato in finale nel 2019, nel 2021 e nel 2024: la squadra francese (che ha il record di vittorie nella competizione, 8) ha vinto in tutte e tre le occasioni.