In Austria cinque ragazzi sono stati feriti per l’esplosione di una vecchia bomba mentre erano in campeggio

Sabato sera nel comune di St. Oswald ​bei Freistadt, nello stato dell’Alta Austria, quattro ragazze e un ragazzo fra i 10 e i 14 anni sono stati feriti dall’esplosione di una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale, che si trovava accidentalmente sotto al fuoco che avevano acceso mentre erano in campeggio accanto all’ostello della gioventù. I ragazzi sono stati portati all’ospedale di Linz, ma non sono feriti in modo grave. Dopo l’incidente la polizia ha controllato la zona e ha trovato una granata inesplosa pochi centimetri sotto la superficie del terreno in corrispondenza di un altro punto in cui viene solitamente acceso il fuoco. La polizia ha detto che sta indagando per capire perché questi ordigni si trovassero lì.

I ragazzi stavano partecipando a una gita organizzata, in una zona dove i campeggi sono frequenti.