Conegliano e Scandicci hanno perso le semifinali della Champions League femminile di pallavolo

L’Imoco Volley Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci sono state eliminate della Champions League femminile di pallavolo. Hanno perso in semifinale contro due squadre turche, entrambe per 3 set a 2: Conegliano, la squadra che aveva vinto le ultime due edizioni della Champions League, contro il VakifBank; e Scandicci contro l’Eczacibasi. Scandicci e Conegliano giocheranno la partita per il 3° posto domenica alle 16, mentre alle 19 ci sarà la finale tra VakifBank e Eczacibasi.

Conegliano e Scandicci sono due tra le squadre più forti al mondo: l’anno scorso si erano affrontate in finale, e qualche mese fa si erano incontrate di nuovo nella finale del Mondiale per club, vinta da Scandicci.