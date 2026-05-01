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Con Billie Eilish, Pedro Pascal, George e Amal Clooney, e i reali britannici in visita oltreoceano

La cantante Billie Eilish (24) alla proiezione del film Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour, Londra, Inghilterra, 28 aprile (Scott A Garfitt/Invision/AP)
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La cantante Billie Eilish (24) alla proiezione del film Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour, Londra, Inghilterra, 28 aprile (Scott A Garfitt/Invision/AP)

Tante delle attenzioni fotografiche della settimana sono state dedicate alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti di re Carlo III. In questa raccolta trovate: Carlo III mentre dà da mangiare ad alcuni polli a New York, la regina Camilla con l’attrice Sarah Jessica Parker e Melania Trump con gli occhiali di Meta; se non vi bastano, potete sfogliare questa raccolta. Tra le altre persone che valeva la pena fotografare ci sono George e Amal Clooney, il rapper A$AP Rocky con le attrici Michaela Coel, Tilda Swinton e Nicole Kidman a una sfilata di Chanel e per finire Cara Delevingne e Teyana Taylor, tra le altre, ai Billboard Women in Music, un evento della rivista Billboard dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale.

Tag: celebripost-celebrities

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