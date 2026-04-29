È naufragata una barca in Uganda, ci sono almeno 30 dispersi

Almeno trenta persone sono disperse dopo il naufragio di una barca avvenuto ieri sera sul fiume Nguse in Uganda, nel distretto occidentale di Kagadi. La polizia ha detto di aver ritrovato un solo sopravvissuto e che l’imbarcazione trasportava fra i 35 e i 40 passeggeri. La polizia ha anche detto di non poter confermare al momento il numero esatto dei dispersi.

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso ed è stata aperta un’indagine sulle cause dell’incidente. Secondo la polizia «tra i possibili fattori figurano il sovraccarico, la navigazione notturna e le condizioni dell’imbarcazione».