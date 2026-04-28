L’esercito messicano ha arrestato uno dei capi del cartello della droga Jalisco Nueva Generación

L’esercito messicano ha arrestato Audias Flores Silva, uno dei capi di Jalisco Nueva Generación (CJNG), tra i più potenti cartelli della droga messicani. Flores Silva, noto anche come “El Jardinero”, era considerato il possibile successore di Nemesio Oseguera detto “El Mencho”, il leader del cartello ucciso a febbraio. Gli Stati Uniti avevano stabilito una ricompensa di 5 milioni di dollari per chi avesse fornito informazioni che potessero portare al suo arresto.

Flores Silva era il capo della sicurezza di Oseguera e contribuiva a dirigere le operazioni di produzione e traffico di droga del cartello in vari stati del paese. È stato catturato nello stato occidentale di Nayarit, mentre si nascondeva in un fossato a bordo strada. Durante l’operazione non ci sono stati né morti né feriti, ma secondo alcuni giornali locali diverse auto e attività commerciali sono state incendiate in seguito all’arresto.

In passato Flores Silva era stato arrestato negli Stati Uniti e aveva scontato una condanna di cinque anni per traffico di droga. Dopodiché era tornato in Messico ed era stato arrestato di nuovo nel 2016 per aver partecipato a un agguato contro la polizia. Era stato rilasciato tre anni dopo. Nel 2021, gli Stati Uniti avevano richiesto la sua estradizione per processarlo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e possesso illegale di armi da fuoco.

Il CJNG è un gruppo criminale transnazionale, che opera in America Latina e esporta droga in circa 100 paesi. Il cartello dispone di veicoli blindati e armi di grande calibro, al punto che il Messico lo considera una minaccia per la sicurezza nazionale. Oggi è ritenuto più ricco e potente perfino del Cartello di Sinaloa, un noto gruppo criminale che da tempo è colpito da lotte interne.

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