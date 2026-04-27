A Malta si terranno le elezioni parlamentari anticipate, il 30 maggio

Il primo ministro di Malta Robert Abela, del Partito Laburista, ha annunciato che il 30 maggio si terranno le elezioni parlamentari anticipate. L’attuale legislatura sarebbe finita tra un anno, ma Abela ha detto che Malta necessita di un governo con un mandato rinnovato, che possa concentrarsi esclusivamente sulla stabilità e sui bisogni del paese date le molte tensioni internazionali.

I Laburisti avevano vinto le ultime elezioni a marzo del 2022. Abela è un avvocato, è in parlamento dal 2017 ed è figlio di George Abela, presidente della Repubblica maltese tra il 2009 e il 2014. Era già primo ministro dal 2020, e ha poi continuato a guidare il governo, che ancora oggi ha una solida maggioranza in parlamento. Alle elezioni il principale avversario di Abela sarà Alex Borg, leader del Partito Nazionalista, di centrodestra, scelto pochi mesi fa.

Sebbene l’economia di Malta sia tra le migliori in Europa, da alcune settimane si parla insistentemente del timore che la guerra in Medio Oriente possa provocare un aumento dell’inflazione e danneggiare tra le altre cose il turismo, a causa del rincaro del carburante per gli aerei. Abela ha assicurato che Malta ha le risorse per affrontare ogni tipo di situazione, e che a breve presenterà un programma ambizioso per i prossimi cinque anni.