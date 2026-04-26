Le prime pagine di oggi hanno quasi tutte in apertura quello è successo ieri durante i cortei di celebrazione della festa della Liberazione a Roma e a Milano. A Roma due persone che partecipavano al corteo sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa. A Milano un gruppo di manifestanti che ricordava la cosiddetta Brigata Ebraica attiva durante la Seconda guerra mondiale è stato contestato a lungo, e in seguito fatto uscire fuori dal corteo dalla polizia. L’altra storia molto presente, e non solo sui quotidiani sportivi, è l’indagine per frode sportiva nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B del calcio maschile. Infine, si parla dei negoziati fra Stati Uniti e Iran, che sono saltati dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lasciato il Pakistan dopo alcuni incontri, e Donald Trump ha bloccato la partenza dei suoi inviati.