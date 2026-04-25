A Roma due persone che partecipavano al corteo per il 25 aprile sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa

Sabato pomeriggio alla fine del corteo per la festa della Liberazione a Roma un uomo e una donna sono stati feriti da tre colpi di pistola ad aria compressa: l’uomo alla mano e al collo, e la donna alla spalla. Al momento degli spari indossavano un fazzoletto dell’ANPI, l’Associazione nazionale dei partigiani italiani, e stavano cercando un bar in una via vicino a parco Schuster, dove si era concluso il corteo. Non si sa ancora chi abbia sparato, ma diversi giornali scrivono che sarebbe stato un uomo su una moto e con casco integrale, che si è fermato e ha sparato tre colpi. L’uomo e la donna non sono stati feriti in modo grave.