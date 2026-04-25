Weekly Beasts

Nella parte settentrionale della Regione Autonoma del Tibet, in Cina, si estende l’enorme riserva naturale di Changtang, istituita per tutelare gli ecosistemi e la fauna dell’altopiano tibetano. È un’area selvaggia con un’altitudine media di oltre 4.500 metri, ed è tra le riserve più estese al mondo. Antilopi tibetane e yak selvatici sono tra le specie che la popolano, visibili anche in questa raccolta di fotografie. In un’altra riserva, stavolta in Australia, troviamo un bandicoot fasciato orientale, un piccolo marsupiale, liberato nell’ambito di un programma di reinserimento in natura; e poi un cucciolo di elefante e uno di volpe, capibara in un fiume, e un’oca canadese che attraversa una strada di Vancouver.