È morto il celebre direttore d’orchestra americano Michael Tilson Thomas: aveva 81 anni

È morto a 81 anni Michael Tilson Thomas, direttore d’orchestra, compositore e pianista, che per 25 anni è stato il direttore musicale dell’orchestra San Francisco Symphony. Fu uno dei direttori d’orchestra più famosi negli Stati Uniti sia per le sue abilità musicali sia per aver reinventato l’esperienza del concerto classico, introducendo a volte anche l’uso dei video. È morto nella sua casa di San Francisco a causa di un glioblastoma, una forma di tumore al cervello.

Sotto la sua direzione la San Francisco Symphony creò nel 2001 la propria etichetta discografica, che pubblicava registrazioni dei concerti. Thomas si distinse anche per l’attività come insegnante e divulgatore, realizzando apprezzati programmi televisivi a tema musicale. Ebbe inoltre un importante ruolo sociale: era apertamente gay in un’epoca in cui quasi nessun altro personaggio di spicco nel mondo della musica classica lo era, e nel corso degli anni a San Francisco divenne un punto di riferimento per la comunità gay della città.

Nonostante la malattia, annunciata nell’estate del 2021, aveva continuato a fare concerti in giro per il mondo. A febbraio del 2025 aveva annunciato che il tumore per cui era stato operato in precedenza si era ripresentato. Due mesi dopo si era esibito l’ultima volta a San Francisco per celebrare i suoi 80 anni.