John Phelan, il segretario alla Marina degli Stati Uniti, è stato licenziato

Il dipartimento della Difesa statunitense ha licenziato il segretario alla Marina, John Phelan. Per il momento il portavoce del dipartimento si è limitato a dire che lascerà il suo incarico con effetto immediato, senza dare alcuna motivazione. Lo ha però comunicato durante alcuni sviluppi significativi nella guerra in Medio Oriente, compreso il blocco delle navi dirette nei porti iraniani imposto dalla Marina statunitense mentre è in corso un cessate il fuoco piuttosto traballante. Phelan verrà sostituito dal sottosegretario Hung Cao, veterano con 22 anni di servizio attivo.

Le dimissioni di Phelan sono state improvvise e piuttosto inaspettate, anche perché in settimana aveva parlato del bilancio e dei progetti futuri della Marina. Da tempo comunque tra di lui, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il suo vice, Stephen Feinberg, c’erano disaccordi.

Phelan è la prima persona a capo di una delle forze armate statunitensi a lasciare l’incarico durante il secondo mandato del presidente Donald Trump, ma c’erano già stati diversi funzionari del ministero della Difesa dimessi o licenziati da Hegseth, compresi generali e ammiragli. Uno degli ultimi è stato il generale Randy George, il più importante ufficiale dell’Esercito.

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