La Camera dei deputati ha approvato la fiducia sul “decreto sicurezza”, che ora non può più essere modificato
Mercoledì la Camera dei deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sulla conversione in legge del nuovo “decreto sicurezza”. Ora quindi il testo non è più modificabile in vista del voto definitivo per convertirlo in legge, previsto per venerdì. La questione di fiducia è stata usata dal governo per accelerare i tempi dell’approvazione, che deve avvenire per forza entro il 25 aprile: in caso contrario il decreto-legge perderà ogni efficacia. Il provvedimento contiene una serie di norme in materia di ordine pubblico, fra cui alcune che hanno causato molte discussioni e critiche verso il governo.
Le polemiche riguardano soprattutto un emendamento che prevedeva un compenso per gli avvocati che fossero riusciti a far rimpatriare i propri clienti migranti. La norma era stata criticata anche da autorevoli istituzioni giuridiche e dagli avvocati stessi, dato che introdurrebbe un incentivo in contrasto con i principi di indipendenza e autonomia della loro professione. Lunedì era intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto il sottosegretario Alfonso Mantovano per discutere dei problemi del decreto e di quel passaggio in particolare.
Il governo però non ha avuto tempo di riscrivere il testo: la fiducia era già stata posta al Senato, e riscrivere il decreto avrebbe significato farlo tornare in Senato, porre nuovamente la fiducia e poi farlo passare alla Camera, tutto entro il 25 aprile. Il governo invece si è impegnato a fare un nuovo decreto per cancellare l’introduzione dell’incentivo per gli avvocati, dopo la conversione in legge del decreto attuale: una soluzione abbastanza inedita per risolvere l’impossibilità di emendare il testo nei tempi necessari. Non è chiaro cosa conterrà di preciso questo nuovo decreto.
– Leggi anche: Mattarella ha chiesto di cambiare il “decreto sicurezza”