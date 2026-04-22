La finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio

La finale di Coppa Italia maschile di calcio sarà fra Inter e Lazio e si terrà il 13 maggio del 2026. Mercoledì la Lazio ha battuto in semifinale l’Atalanta ai rigori per 2-1, dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul punteggio di 1-1, grazie ai gol di Gustav Isaksen e Kenneth Taylor e a quattro parate del portiere Edoardo Motta. Durante i tempi regolamentari, inoltre all’Atalanta erano stati annullati 2 gol.

Nell’altra semifinale, giocata la sera del 21 aprile, l’Inter aveva battuto per 3-2 il Como, in una partita vivace e piacevole, così come lo era quella giocata pochi giorni prima in campionato dalle due squadre, in quel caso finita 4-3 per l’Inter.