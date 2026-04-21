L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia

L’Inter ha battuto il Como per 3-2 nella partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia ed è quindi la prima squadra qualificata per la finale che si giocherà il prossimo 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. All’andata, a Como, era finita 0-0.

L’Inter ha vinto rimontando nel secondo tempo, dopo i primi 48 minuti di gioco di fatto dominati dal Como, che era andato in vantaggio per 2-0. Nel secondo tempo però il centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu ha segnato due gol: con il secondo, all’86esimo, ha consentito all’Inter di pareggiare. Tre minuti dopo Peter Sucic ha segnato il terzo gol, su assist dello stesso Çalhanoğlu.

L’altra finalista sarà decisa nella partita tra Atalanta e Lazio, in programma mercoledì alle 21.