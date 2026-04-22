Un gruppo di utenti è riuscito ad accedere al nuovo potente modello AI di Anthropic prima che venisse messo in commercio

Un gruppo di utenti di un forum è riuscito ad accedere a Claude Mythos, un modello di intelligenza artificiale prodotto da Anthropic, che non è ancora disponibile al pubblico. L’azienda considera il modello talmente efficiente nell’individuare le vulnerabilità dei software che non lo ha ancora diffuso pubblicamente per timore che possa essere usato per scopi illegali. Anthropic ha confermato l’intrusione e ha detto di aver avviato un’indagine per capire come sia potuto succedere.

La notizia era stata data per prima dall’agenzia di stampa Bloomberg, secondo cui un gruppo di hacker sarebbe riuscito ad accedere al modello nello stesso giorno in cui l’azienda aveva annunciato che lo avrebbe dato soltanto a un numero ristretto di aziende affinché lo potessero testare. L’accesso sarebbe avvenuto perché uno dei membri del gruppo lavorava per un’azienda fornitrice di Anthropic e quindi disponeva delle credenziali necessarie, e grazie all’utilizzo di metodi usati dai ricercatori nel campo della sicurezza informatica. Secondo Bloomberg il gruppo di hacker avrebbe usato il modello non per violare misure di sicurezza quanto per sperimentare le sue potenzialità e la sua tecnologia.

– Leggi anche: Il nuovo modello di Anthropic che ha mandato nel panico le banche statunitensi