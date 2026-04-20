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C’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Giappone, ed è stata emessa un’allerta tsunami

L'epicentro del terremoto su Google Maps
L'epicentro del terremoto su Google Maps

Poco prima delle 17 locali (le 10 di mattina di lunedì in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 al largo del nord-est del Giappone. L’epicentro è stato rilevato a circa 100 chilometri di distanza dalle coste della provincia di Iwate, ma la scossa è stata sentita distintamente anche molto più lontano. Il servizio meteorologico giapponese ha emesso un’allerta tsunami per le province di Iwate, Aomori e Hokkaido, con possibili onde alte fino a 3 metri.

Tag: giappone-terremoto

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