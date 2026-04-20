C’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Giappone, ed è stata emessa un’allerta tsunami

Poco prima delle 17 locali (le 10 di mattina di lunedì in Italia) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 al largo del nord-est del Giappone. L’epicentro è stato rilevato a circa 100 chilometri di distanza dalle coste della provincia di Iwate, ma la scossa è stata sentita distintamente anche molto più lontano. Il servizio meteorologico giapponese ha emesso un’allerta tsunami per le province di Iwate, Aomori e Hokkaido, con possibili onde alte fino a 3 metri.