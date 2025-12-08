C’è stato un terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone
Intorno alle 15 di lunedì (le 23 locali) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone. Il terremoto è avvenuto circa 70 chilometri al largo della costa della provincia di Aomori, che si trova nel nord dell’isola di Honshu, la più grande del paese, e l’ipocentro è stato rilevato a una profondità di circa 53 chilometri. Le autorità giapponesi hanno diramato un’allerta tsunami per le province di Aomori, Iwate e Hokkaido, con possibili onde alte fino a 3 metri. Per ora non ci sono notizie di danni.