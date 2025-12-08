Intorno alle 15 di lunedì (le 23 locali) c’è stato un terremoto di magnitudo 7.6 al largo del Giappone. Il terremoto è avvenuto circa 70 chilometri al largo della costa della provincia di Aomori, che si trova nel nord dell’isola di Honshu, la più grande del paese, e l’ipocentro è stato rilevato a una profondità di circa 53 chilometri. Le autorità giapponesi hanno diramato un’allerta tsunami per le province di Aomori, Iwate e Hokkaido, con possibili onde alte fino a 3 metri. Per ora non ci sono notizie di danni.