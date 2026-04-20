In provincia di Alessandria una donna è stata uccisa per strada a coltellate, è stato fermato l’ex compagno

Lunedì sera una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata e uccisa per strada nel centro di Vignale Monferrato, un piccolo comune in provincia di Alessandria. I carabinieri hanno fermato il suo ex compagno Silvio Gambetta, di 57 anni, con l’accusa di averla uccisa. L’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato. Non risultano denunce pregresse, ma conoscenti di entrambi hanno detto che Ferrara aveva raccontato di essere stata aggredita da Gambetta in passato, e che per questo alcuni mesi fa aveva deciso di lasciarlo.