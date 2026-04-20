Lunedì 20 aprile
Le foto dal mondo, man mano che arrivano
Tag: fdo
Una raccolta per dare finalmente un nome a facce che avete visto in decine di film e serie, sempre in ruoli minori: quelle dei caratteristi di Hollywood
Anche a causa della sensibilizzazione degli ultimi anni le più diffuse sono più numerose che mai, con effetti negativi sulla biodiversità
Il primo in classifica si trova nella Città Proibita a Pechino, ce n'è uno che ricorda il castello del logo della Walt Disney mentre l'unico italiano è a Venezia