HiPP ha richiamato in via precauzionale una linea di omogeneizzati in Austria per la presenza di un topicida in un barattolo

L’azienda di alimenti per l’infanzia HiPP ha richiamato in via precauzionale una linea di omogeneizzati dai supermercati SPAR in Austria dopo che nel fine settimana in un barattolo era stato individuato veleno per topi. Altri prodotti di HiPP sono risultati positivi al veleno in Slovacchia e Repubblica Ceca, dove i supermercati che li vendono li hanno a loro volta tolti dagli scaffali sempre in via cautelativa. HiPP, che ha sede in Germania, ha detto che la contaminazione non è legata a un difetto di qualità o di lavorazione. Sia la polizia austriaca che quella degli altri due paesi stanno indagando.

La polizia austriaca ha dato alcuni elementi per poter riconoscere altri eventuali barattoli alterati: potrebbero avere un adesivo bianco con un cerchio rosso sul fondo, e aprendoli si potrebbe sentire un cattivo odore oppure il coperchio potrebbe non fare il tipico scatto che attesta la qualità del prodotto. Di norma il veleno per topi è a base di bromadiolone, un potente anticoagulante che se ingerito può far sanguinare naso e gengive, provocare lividi o la comparsa di sangue nelle feci. Solitamente i sintomi compaiono tra i due e i cinque giorni dall’assunzione.

Il primo barattolo risultato positivo al veleno è stato individuato sabato in Austria, e al momento la polizia austriaca sta cercando un secondo vasetto che ritiene sia stato venduto in un negozio SPAR di Eisenstadt, nella parte orientale del paese. La procura ceca ha detto che sono risultati positivi al veleno altri due vasetti di omogeneizzati HiPP in vendita in un negozio a Brno, la seconda città del paese, mentre la polizia slovacca sta indagando su presunti omogeneizzati contaminati in un supermercato di Dunajská Streda, a una trentina di chilometri dal confine con l’Austria orientale. Anche la Slovenia ha cominciato a ritirare in via precauzionale i prodotti HiPP dai supermercati SPAR, Mercator e Tuš.