Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per rendere più accessibili alcune sostanze psichedeliche a scopo terapeutico

Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per rendere più accessibili alcune sostanze psichedeliche per il trattamento di disturbi di depressione e ansia. Tra queste ci sono la psilocibina, contenuta in vari generi di funghi diffusi in tutto il mondo; e l’ibogaina, una sostanza allucinogena tratta dall’iboga, arbusto che cresce nelle foreste pluviali di vari paesi dell’Africa occidentale.

L’ordine impone alla Food and Drug Administration (l’ente che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici) di accelerare i processi di revisione per rendere questi farmaci accessibili per tutti i pazienti «idonei», ossia individui affetti da malattie mentali gravi, croniche o potenzialmente letali, che abbiano già tentato tutte le terapie convenzionali disponibili senza ottenere risultati. Prevede anche lo stanziamento di 50 milioni di dollari per promuovere la ricerca su queste sostanze.

Da diversi anni sia la psilocibina che altre sostanze psichedeliche sono studiate e usate in sperimentazioni cliniche per i loro potenziali effetti terapeutici, tra cui il trattamento della depressione e quello dell’alcolismo e di altre dipendenze.

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