Il Bayern Monaco ha vinto il campionato di calcio tedesco con 4 giornate di anticipo

Domenica pomeriggio la squadra di calcio maschile del Bayern Monaco ha battuto per 4-2 lo Stoccarda e ha vinto la Bundesliga, il campionato tedesco, con 4 giornate di anticipo. Il Bayern, allenato dal belga Vincent Kompany, ha dominato il campionato sin dall’inizio: su 30 partite giocate finora ne ha vinte 25 e ne ha persa una sola, segnando in tutto 109 gol, ben oltre 3 di media a partita.

È il 35esimo campionato vinto dal Bayern, la squadra più vincente di Germania; il secondo consecutivo e il 13esimo negli ultimi 14 anni. Contando anche le altre competizioni, ha superato quota 160 gol in stagione, una cifra spropositata, che le sta consentendo di rimanere in corsa per vincere per la terza volta nella sua storia il cosiddetto triplete, cioè i tre principali tornei a cui partecipa. Dopo la Bundesliga, le mancano la Champions League e la Coppa di Germania: in entrambe è qualificata per le semifinali.

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