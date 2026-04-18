Weekly Beasts
Un cucciolo di eritrocebo, un’anatra mandarina e un gatto con gli occhi di due colori diversi
Questa settimana si fa notare la fotografia di un gatto Turco Van, una razza originaria della regione del lago di Van, in Turchia. È una razza che si distingue per il mantello quasi interamente bianco, con il colore che compare solo in aree limitate del corpo, soprattutto sulla coda o in macchie sulla fronte. Gli occhi sono spesso eterocromi (di colori diversi), come in questo caso: uno è ambrato e uno è azzurro. Ci sono anche un alligatore disteso su un tronco vicino al fiume Mississippi, la gorilla più anziana (69 anni) dello zoo di Berlino, e un cucciolo di eritrocebo aggrappato a un cane di peluche.