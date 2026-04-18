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Weekly Beasts

Un cucciolo di eritrocebo, un’anatra mandarina e un gatto con gli occhi di due colori diversi

Un cucciolo di eritrocebo aggrappato a un cane di peluche, in un centro medico dello zoo di Guadalajara, Messico (REUTERS/Michelle Freyria)
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Un cucciolo di eritrocebo aggrappato a un cane di peluche, in un centro medico dello zoo di Guadalajara, Messico (REUTERS/Michelle Freyria)

Questa settimana si fa notare la fotografia di un gatto Turco Van, una razza originaria della regione del lago di Van, in Turchia. È una razza che si distingue per il mantello quasi interamente bianco, con il colore che compare solo in aree limitate del corpo, soprattutto sulla coda o in macchie sulla fronte. Gli occhi sono spesso eterocromi (di colori diversi), come in questo caso: uno è ambrato e uno è azzurro. Ci sono anche un alligatore disteso su un tronco vicino al fiume Mississippi, la gorilla più anziana (69 anni) dello zoo di Berlino, e un cucciolo di eritrocebo aggrappato a un cane di peluche.

Tag: animali-weekly beasts

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