L’annuncio da parte dell’Iran della riapertura dello stretto di Hormuz al traffico di navi commerciali, in conseguenza dell’accordo per il cessate il fuoco in Libano, è la notizia in apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli sottolineano l’incertezza sulle modalità di questa riapertura e le conseguenze dell’annuncio sull’economia, mentre continua la trattativa fra Iran e Stati Uniti per nuovi negoziati sull’uranio iraniano e per arrivare alla fine della guerra. L’altra notizia legata a queste è l’incontro che c’è stato ieri a Parigi fra i leader di 49 paesi per organizzare una missione navale per tutelare le navi commerciali nello stretto di Hormuz dopo la fine della guerra.