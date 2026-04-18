A Kiev un uomo ha sparato e ucciso almeno cinque persone, prendendone altre in ostaggio in un supermercato

Sabato pomeriggio a Kiev, la capitale dell’Ucraina, un uomo ha sparato nel quartiere di Holosiivskyi uccidendo almeno cinque persone e ferendone una decina. L’uomo è stato poco dopo ucciso dalla polizia in un supermercato. Il ministro dell’Interno Ihor Klymenko ha detto che l’uomo aveva preso in ostaggio diverse persone nel supermercato e che la polizia ha fatto irruzione dopo aver tentato di negoziare con lui da fuori. Sempre secondo Klymenko l’uomo ha sparato verso la polizia che ha risposto e l’ha ucciso.

Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, ha scritto sui social che la polizia sta indagando sull’attacco e che renderà pubbliche le informazioni sul caso appena saranno verificate.